Wyzwolona Małgorzata Rozenek z ciążowym brzuchem głaszcze konie w odważnej sesji (ZDJĘCIA)

esteta 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

moi drodzy tak się zastanawiam, wczoraj było zdjęcie i artykuł ale bez możliwości wpisania komentarza, bowiem jak ktoś zobaczył to stare 60 letnie prochno, to ma ogląd na to kim ona jest i byłyby krytyczne komentarze.więc zablokowała taką możliwość . I zadaję sobie pytanie kto to jest> Czy to jakaś intelektualistka, może zrobiła tyle dobrego co Jurek Owsiak? Nie?? A co zrobiła?? Ano co pięć minut wsadza zdjęcie z prawie golym zadm, gdzie stoi przed lustrem i takie fotki wsadza do internetu.czym kompromituje swoich wnuków.