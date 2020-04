Majdany chwalą się zdjęciami znad morza. Ewa Minge komplementuje: "Najlepsze nogi w showbizie. BRZUCHA NIE ZAŁOŻYŁAŚ?" (FOTO)

Ana 1 godz. temu zgłoś do moderacji 359 11 Odpowiedz

Nic nie mam do tej pary ale takie zdjęcia są mega słabe...ludzie siedzą w domach już drugi miesiąc żeby jak najszybciej to wszystko się skończyło a tacy sobie mogą chodzić bez maseczek po plaży i przy tym dobrze się bawiąc i uśmiechając do obiektywu. Widząc takie zdjęcie odbieram je tak jakby śmieli mi się w twarz..