Małgorzata Rozenek przybywa na pokaz mody w Mediolanie w przebraniu CHMUROPIELUCHY (ZDJĘCIA)

Jakby nie bylo, Malgosia bedzie zawsze krytykowana! Ludziska co wy macie do tej osoby ! Coraz to gorzej dzieje sie z tym Polskim narodem! Klotnie , hejtowanie i nienawisc jeden do drugiego! Zycie jest takie krotkie i kruche , trzeba szanowac i byc milym do drugiej osoby !