Zaangażowana Małgorzata Rozenek wraca do formy podczas domowego treningu. Internautka duma: "NIE ZA WCZEŚNIE?"

Na początku czerwca Małgorzata Rozenek po raz kolejny została mamą. Celebrytka i jej mąż Radosław Majdan doczekali się trzeciego syna, a "Dzidziuś Majdana" ostatecznie otrzymał imię Henryk. Choć na początku para miała za sobą mnóstwo nieprzespanych nocy, a opieka nad nowym nabytkiem w "Gangu" dawała im się we znaki, to wygląda na to, że powoli wracają do normalności.

Mały Henio co prawda przyszedł na świat dopiero 1,5 miesiąca temu, jednak jego znani rodzice już wrócili do pracy. Małgorzata Rozenek bierze udział w nagraniach do nowego sezonu Projektu Lady, a na czas zdjęć "Gang Majdana" przeniósł się tymczasowo do Rozalina. W międzyczasie celebrytka stara się znaleźć też chwilę dla siebie, dlatego, jak poinformowała na Instagramie, już wróciła do ćwiczeń.

W środę Małgosia zapowiedziała, że powoli wraca do regularnego treningu z pomocą zaprzyjaźnionej trenerki. Wygląda na to, że dotrzymała słowa, bo dzień później na Instagramie pojawiły się nagrania z jej pierwszego treningu. Jak sama przyznała, najtrudniejszym krokiem jest sam początek, jednak już stara się wrócić do normalnego trybu życia.

Początki nie są spektakularne, ale ważne, żeby wracać do formy z głową - szczególnie po cesarskim cięciu. Najważniejsze jest zacząć, a później już jakoś leci - napisała celebrytka.

Większość obserwujących wyraźnie wspierała ją w tym postanowieniu, jednak jedna z internautek postanowiła się wyłamać i zakwestionować słuszność jej decyzji. Jak twierdzi, Małgosia pogła podjąć tę trudną decyzję zbyt wcześnie.

Nie za wcześnie pani Małgosiu? Mnie osteopata powiedział, że 3-4 miesiące po cesarskim cięciu - dumała fanka.

Sześć tygodni po porodzie, czyli już po połogu można, a nawet trzeba powoli wracać do ćwiczeń. Wszystko oczywiście zależy od decyzji lekarza. Ja dostałam po kontroli zielone światło, ale każdy wraca w swoim tempie i ważne, żeby słuchać siebie - odpisała z rozwagą celebrytka.

Trzymacie kciuki za jej powrót do formy?