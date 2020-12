"Odstrzelona" Małgorzata Socha pędzi do studia DDTVN promować biżuterię

Być może błyskotliwa kariera w show biznesie Małgorzaty Sochy budzi u niektórych lekkie zdziwienie. O ile 40-latka nie ma w swoim emploi wybitnych ról, które zaskarbiłyby jej uznanie krytyków, Gosia wciąż jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, a jej wartość rynkowa nie maleje. O niezagrożonej pozycji Małgorzaty może świadczyć fakt, że celebrytkę zatrudniono do nowej kampanii marki Apart, gdzie wspólnie z Julią Wieniawą i Anną Lewandowską promowały świąteczną kolekcję marki. Wyjątkowo długa reklama (a dokładniej jej przeróbka), w której gwiazdy obrzucają się sztucznym śniegiem, tańczą z bałwanami i ubierają gigantyczną choinkę, odbiła się później szerokim echem w sieci.

Ostatnio celebrytka miała idealną sposobność do pochwalenia się zasobnością swojego portfela, gdy zmierzała do studia TVN, żeby promować w telewizji biżuterię Apartu. Na tę okazję Gonia wybrała stylizację rodem z ulic Paryża: do eleganckiej, czarnej spódnicy dobrała biały, wełniany sweterek, brązową bejsbolówkę Celine za 8 tysięcy oraz skórzane kozaki. Efektownego looku dopełniła klasyczna torebka Chanel za ok. 20 tysięcy złotych i beżowy beret.