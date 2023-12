Małgorzata Socha szaleje z pociechami na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie, zajadając bratwurst (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska - jak mało kto - zna się na akwizycji i marketingu. Reklamując jeden z produktów swojej marki "Foods by Ann", 35-latka zaprosiła do współpracy całą rodziną, łącząc w ten sposób przyjemne z pożytecznym. Przy okazji celebrytka pokazała twarze pociech, na co nie decyduje się zbyt często.