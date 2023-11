Małgorzata Socha zadaje szyku w czarnym garniturze i UNIKA wspólnych zdjęć na ściance z mężem. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

W sobotę odbyła się premiera wyjątkowego spektaklu [Things We Do for] LOVE w reżyserii Eugeniusza Korina, który zadebiutował na deskach Teatru 6. piętro. Wydarzenie zgromadziło całe grono znanych i lubianych, a skoro to spektakl o miłości, to u boku Małgorzaty Sochy pojawił się właśnie Krzysztof Wiśniewski.