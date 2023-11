Małgorzata Socha buszuje po warszawskich butikach z torebką za ponad 16 tysięcy złotych i prezentuje BOGATĄ MIMIKĘ (ZDJĘCIA)

Socha znana jest z zamiłowania do mody, nic więc dziwnego, że celebrytka regularnie odwiedza stołeczne butiki. Kilka dni temu aktorka postanowiła po raz kolejny wybrać się na miasto, by nieco odświeżyć garderobę. 43-latka odwiedziła jeden ze sklepów na warszawskim Śródmieściu, gdzie wpadł jej w oko m.in. biały sweter. Celebrytka przymierzyła również ciepły szalik i dopasowaną do niego czapkę. Tego dnia Socha zawitała również do innego butiku, w którym to obejrzała klasyczną, czarną marynarkę. Wszystko wskazuje na to, że zakupy aktorki okazały się udane - paparazzi zrobili jej bowiem zdjęcia, gdy przemierzała stolicę uzbrojona w dwie torby, w których najpewniej znajdowały się jej nowe nabytki.