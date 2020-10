Małgorzata Trzaskowska o aborcji: "TEN WYBÓR leczy z ran szybciej. Tylko kobiety, które przez to przeszły, są w stanie zrozumieć"

Dzisiaj jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci, ale nie zawsze było tak dobrze... Nadzieja i radość na wiadomość o ciąży, potem coraz to gorsze informacje, aż w końcu dramat, brak nadziei, strach, bezsilność i ból - tak straszny ból, że marzysz o tym, żeby zemdleć albo być jak najszybciej poddana narkozie. Jedyna myśl, jaka ci towarzyszy, to aby mieć wszystko jak najszybciej za sobą. Aby cierpienie twoje i nienarodzonego dziecka się jak najszybciej skończyło - czytamy na instagramowym profilu Trzaskowskiej.

Jedynym ludzkim rozwiązaniem, w każdym takim przypadku, jest jak najszybsza diagnoza i pozostawienie kobiecie wyboru. TEN WYBÓR leczy z ran szybciej. Tylko kobiety, które przez to przeszły, są w stanie to zrozumieć. Nikt inny. A jest nas wiele, bardzo wiele. Nigdy nie pozwolę na to, aby moje dzieci zostały kiedykolwiek pozbawione tego wyboru. To my - kobiety - powinnyśmy walczyć teraz i zawsze, wszelkimi środkami - zakończyła swój wpis.