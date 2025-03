Mama Marcina i Rafała Mroczków NIE WIEDZIAŁA, że jest w bliźniaczej ciąży! "Tata dostał informację przez okno, że ma drugiego syna"

zgłoś do moderacji

Takie wtedy były czasy. Usg nie było, a jak było to słabe albo nie potrafiono go używać. Moja tesciowa w tych czasach miała usg w klinice robione przez profesora i nie widział dwóch płodów. Rodziła w szpitalu powiatowym. Też się zdziwiła że ma nagle dwoje dzieci. Teraz nie do pomyślenia