Marcin Tyszka zdradził IMIĘ syna Katarzyny Sokołowskiej?!

Choć Sokołowska nie ukrywała przed światem zarówno błogosławionego stanu, jak i informacji o narodzinach pociechy, nie da się nie zauważyć, że do kwestii dzielenia się macierzyńskim szczęściem ze światem podchodzi nieco inaczej niż wiele innych celebrytek. Reżyserka pokazów mody nie zasypuje instagramowego profilu zdjęciami potomka, wciąż nie wyjawiła również fanom jego imienia. Wygląda jednak na to, że w tej kwestii postanowił wyręczyć ją kolega z jury "Top Model", Marcin Tyszka .

Podczas poniedziałkowej konferencji show TVN reporterka Jastrząb Post zapytała fotografa, jak podoba mu się imię, które Sokołowska i jej partner nadali synowi. Tyszka otwarcie przyznał, iż wybór świeżo upieczonych rodziców przypadł mu do gustu, nazywając imię chłopca "słodkim". Przy okazji zdradził także, że potomek jego koleżanki otrzymał imiona Iwo Lew. Jak jednak dodał, on sam ma w tej kwestii jeszcze jeden pomysł.

Ja uważam, że powinien mieć na imię Tysio, ale to będzie na trzecie. Na drugie ma Lew. Iwo Lew. Iwo Lew Tysio brzmiałoby dobrze, bo ostatecznie ten synek i tak się nasłuchał mojego gadania na co dzień, i na pewno, jak mnie usłyszy po raz pierwszy, to od razu będzie wiedział, że to wujek Tysio - powiedział fotograf.