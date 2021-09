Marianna Schreiber POZUJE Z MĘŻEM i dziękuje za życzenia WYTRWAŁOŚCI: "Przydadzą się..." (FOTO)

True 39 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Można zauważyć, że mąż niestety nieradzi sobie. To był dla niego wstrząs. Wszyscy jego koledzy na pewno głupio komentują działania żony... Szczególnie wystawienie tych nagich zdjęć na instagram. Moim zdaniem wystawienie tego na instagram to dramat dla męża! Oby nic tylko sobie nie zrobił z powodu poniżenia publicznego:( Zapewne ją kocha i to dla niego trudne. W małżeństwie jakimkolwiek powinno rozmawiać sie o takich decyzjach a szczególnie jeśli w gre wchodzi prezentacja w tv... Trzeba porozmawiać o plusach, minusach i dojść do kompromisu a jeśli to dołuje drugą osobe to odpuścić. Top model to głównie reality show. Tam liczy sie głównie osobowość. Karolina Pisarek akurat jako jedna z nielicznych była wyjątkowo przepiękna, zdeterminowana dlatego udało jej sie przebić w modelingu . Aż dziwie sie, że nie zyskała jeszcze kontraktu z marką Victoria Secrets. Żona ministra ma 28lat a wygląda na 40 i to może być problemem. Jej rysy twarzy są poprostu poprawne ale nie są wyraziste, oryginalne ani piękne . W tym problem. Jedynie wzrost, ciało perfekcja ale to za mało do modelingu by w nim przetrwać. Prędzej zrobi kariere influencerki w celu wyzwolenia kobiet;) .. Tak samo stwierdził Marcin Tyszka;) Zyska promocje. Wzieli ją dla kontrowersji i to pewne ;) Piękniejsze już odrzucali. No ale niech walczy o marzenia tylko nie musiała wystawiać nagich zdjęć na instagram. Zamiast wesprzeć psychicznie męża go pogrąża. Żal mi faceta i tyle.