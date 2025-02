Marianna Schreiber przypuszcza kontratak na Caroline Derpienski: "Promujesz wśród młodych dziewczynek quasi SPONSORING"

"Nie będę się pochylała nad panią D." ale.. skomentuję. Cała M. Marianko, uważam, że jeśli ktoś ma poukładane w głowie, życie go nie zmusi (czy jaki by powód nie był) to żadna młoda (i starsza ;) dziewczyna, jeśli nie chce, to się nie sprzeda. Na miejscu Caroline w ogóle bym nie komentowała, bo M. o to chodzi. Chce nabijać sobie popularność kosztem innych, a sama jest na dole tabeli, jeśli chodzi o moralność. Po co żywić pasożyta własnym życiem? Obojętność to najlepsza reakcja - czyt. jesteś na tyle nieważna w moim życiu, że szkoda mi czasu, by wymówić twoje imię.