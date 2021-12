Marianna Schreiber spędziła drugi dzień świąt NA KOMENDZIE POLICJI: "Nie chcę tutaj atakować rządu, ALE..."

Tegorocznych świąt Marianna Schreiber chyba nie będzie wspominać najlepiej. Najpierw nie dostała zaproszenia od rodziny męża, Łukasza Schreibera , bo bliskim ministra nie podobają się jej poglądy. W efekcie spędziła Wigilię tylko z małżonkiem, a następnie pojechała do swojej rodziny.

Schreiberowa opublikowała też w sieci zdjęcie z mężem i córką przy choince, ale fotografia stała się dla internautów pretekstem do złośliwości i kpin.

Pan twierdzi, że można sobie anonimowo oszukiwać ludzi, że można podburzać do nienawiści, można wykorzystywać czyjeś personalia oraz zdjęcia, które są objęte prawami autorskimi, ponieważ kwestia tego, czy policja jest w stanie do tej osoby dotrzeć, jest wielką niewiadomą. Oczywiście przyjmują zgłoszenie, zabezpieczają wszystkie screeny, wszystkie dane z tego konta... - relacjonuje celebrytka.

Ja wiem, że jest wiele osób publicznych, których konta są tworzone masowo na Twitterze - jak np. Tomasza Lisa czy innych osób... Ja wiem, że te osoby może to puszczają płazem, może się z tego śmieją, ale na pewno nie ja. Ja uważam, że należy walczyć z oszustwem, bo jest to też przestępstwo, podlega pod cyberprzestępczość i tyle. I nikt nie ma prawa wykorzystywać czyjegoś wizerunku i danych personalnych po to, żeby pisać rzeczy nieprawdziwe i niezgodne z przekazem tej osoby.