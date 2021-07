Marietta z "Love Island" już się ZARĘCZYŁA! Pokazała pierścionek i przyszłego męża (FOTO)

Marietta Fiedor od czasu "zabłyśnięcia" na nieboskłonie polskiego show biznesu dzięki udziałowi w pierwszym sezonie Love Island ma wyraźne problemy z odnalezieniem się w branży. Choć z jej instagramowego opisu wynika, że identyfikuje się jako "singer/traveler" , to z tym śpiewaniem na tę chwilę wychodzi jej raczej cienko. Jej nowy singiel zatytułowany Nie jestem ikoną został przyjęty, mówiąc delikatnie, raczej chłodno. Dużo więcej entuzjazmu wśród publiczności wzbudzała natomiast operacja powiększenia piersi , którą Marietta skrzętnie relacjonowała na swoich profilach w mediach społecznościowych.

I said yes - obwieściła światu uczestniczka Love Island, wystawiając do kamery założony na serdeczny palec pierścionek zaręczynowy.