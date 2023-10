Marina Łuczenko i Agata Sieramska podnoszą na duchu Szczęsnego i Milika podczas meczu Juventusu. Dobre z nich kibicki? (ZDJĘCIA)

Polska kontynuuje swoją inwazję na loże VIP największych europejskich stadionów. Trybuny Allianz Stadium w Turynie zostały w ostatnią sobotę zaszczycone obecnością aż dwóch WAGs z drużyny Biało-Czerwonych, Mariny Łuczenko i Agaty Sieramskiej . Piękne panie pojawiły się tam rzecz jasna nie z miłości do piłki, a swoich ukochanych, Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika , którzy w barwach Juventusu zmierzyli się z Hellasem Weroną, odnosząc ostatecznie zwycięstwo 1:0.

Obserwując instagramowe relacje Mariny i Agaty można by odnieść wrażenie, że to w sumie ich piękne uśmiechy były główną atrakcją spotkania. Znajdziemy co prawda kilka sekund machającego Milika czy wyskakującego w ekstazie Szczęsnego, ale przeważają zbliżenia na perłowobiałe ząbki i futrzane stylizacje. Marina w ramach bonusu uraczyła nas dodatkowo kadrem tyłu głowy Liamka.