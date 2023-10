Milik i Frankowski na zgrupowaniu kadry pochwalili się DROGIMI GADŻETAMI za grube tysiące. Szczęsnego przywiozła Marina (ZDJĘCIA)

Trwają eliminacje do Euro 2024, których gospodarzem będą w przyszłym roku Niemcy. Sezon niestety nie rozpoczął się dla Polaków najlepiej - po pięciu seriach gier zajmują 4. miejsce w tabeli grupy E. Biało-Czerwoni nie dają jednak za wygraną i dokładają wszelkich starań, by przerwać w końcu gorszą passę. W najbliższych dniach drużyna zmierzy się z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Będą to pierwsze spotkania pod wodzą nowego selekcjonera, Michała Probierza, który na tym stanowisku zastąpił Fernando Santosa. Zespół będzie musiał radzić sobie bez kapitana Roberta Lewandowskiego, który jest aktualnie kontuzjowany.