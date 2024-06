Marina Łuczenko o przygotowaniach do narodzin córki: "Zostałam sama w domu z dzieckiem. Nie do końca jest tak różowo"

Marina i Wojtek Szczęsny przygotują się do narodzin drugiego potomka. Choć piosenkarka na początku ukrywała ciążę, chcąc być pewną, że wszystko jest w porządku, gdy ogłosiła radosne nowiny, na jej Instagramie co rusz pojawiają się nowe kadry świadczące o zbliżającym się porodzie. Ba, gwiazda wzięła nawet udział w sesji zdjęciowej, chwaląc się krągłościami w całej okazałości.

Marina o ostatnich tygodniach drugiej ciąży

Rola mamy jest dla mnie najważniejszą w moim życiu, ale nie da się ukryć, że wszelkie decyzje naszej rodziny są dopasowane pod życie zawodowe mojego męża. Dopiero na końcu jest moje spełnienie artystyczne, o które dbam na tyle, na ile mogę. Dla przykładu, aktualnie jestem w ostatnim miesiącu ciąży i jest to dla kobiety – tak myślę – najtrudniejszy okres . Zostałam sama w domu z dzieckiem, ponieważ Wojtek pojechał reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy. Jestem z niego bardzo dumna, ale właśnie tak to wygląda. Więc nie do końca jest tak różowo, jak sobie pewnie większość osób myśli - oznajmia.

Liam jeszcze nie ma świadomości, co go czeka, bo wydaje mu się, że rodzeństwo to sama przyjemność. Cały czas prosił mnie, żebym urodziła mu braciszka albo siostrzyczkę. Chyba nawet bardziej chciał siostrzyczkę. Na święta ogłosiliśmy całej rodzince, że spodziewamy się dziecka, a dokładnie córeczki. Liam jest bardzo podekscytowany, cały czas przelicza, w którym jestem tygodniu i ile dni zostało do porodu. Gdy wychodzi do szkoły, całuje mój brzuszek, bo tak chce dać wsparcie swojej siostrzyczce.