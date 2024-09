Marina Łuczenko pozuje z DZIEĆMI i Szczęsnym: "Tacy trochę nieinstagramowi, zwykli domowi"

Decydując się na związek z cenionym w branży piłkarzem, Marina Łuczenko musiała liczyć się z tym, że czekać ją będzie dostosowywanie się do kariery ukochanego, co w konsekwencji oznacza życie na walizkach. W 2017 r. wraz z Wojciechem Szczęsnym, przechodzącym wówczas do prestiżowego Juventusu Turyn, musieli przeprowadzić się do innego kraju. Wokalistka nigdy jednak nie ukrywała, że włoska miejscowość nie jest jej miejscem na Ziemi.