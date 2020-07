Królowe lodów powracają!

Marta Grycan oraz jej złaknione sławy córki miały kiedyś aspiracje (i spore szanse), by stać się polskimi Kardashiankami. Ubrane od stóp do głów w markowe ciuchy, chętnie pozowały na ściankach, pojawiały się w licznych programach telewizyjnych i chwaliły dobrobytem na okładkach kobiecych pism. Tę sielankę zaburzył jednak gniew nestora rodu Grycanów, Zbigniewa . Był wściekły na swoją synową Martę, że przez celebrycką działalność jego lodowe imperium nie jest traktowane poważnie.

Łezka nam się w oku kręci, więc apelujemy do pana Zbigniewa Grycana o zrewidowanie swojego stanowiska co do celebryckich poczynań synowej. Zdaniem *_Pudelka_ nie ma lepszej ambasadorki lodów. Zobaczcie sami…*