Marta Grycan prawie 10 lat temu zniknęła z show-biznesu... Dziś prowadzi SEKRETNY profil na Instagramie! Co u niej słychać? (ZDJĘCIA)

Był rok 2014. Pod studiem Pytania na Śniadanie przechadzały się panie Grycanki. Świat był jakiś taki przyjaźniejszy… Niestety, urok prysł już kilkanaście miesięcy później, kiedy to nestor dumnego lodowego rodu - Zbigniew Grycan z- agroził rodzinie, że zakręci kurek z pieniędzmi, jeżeli występy na czerwonych dywanach natychmiast nie ustaną. Show-biznes nigdy już nie był taki sam...

Na szczęście pewna wąska grupa wyznawców Marty Grycan wciąż może podglądać jej codzienność, a to za pośrednictwem ukrytego konta na Instagramie. Grono wybranych jest niestety wąskie. Zaledwie 3000 śmiałków dostąpiło zaszczytu uzyskania dostępu do prywatnych zdjęć płomiennowłosej diwy. Dziś tym szczęściem dzielimy się z Wami. Zobaczcie, co w ostatnich latach działo się o naszej ulubienicy.