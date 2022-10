Marta Grycan WRACA?! Zamieściła na Instagramie pierwszy post od SZEŚCIU LAT! Też tęskniliście?

Malayka 27 min. temu zgłoś do moderacji 8 8 Odpowiedz

Wedzikowska wiedziala,kiedy paszkwile pisac… na krotko przed 25 rocznica powstania TVN! Gdyby nie ta stacja to nikt by nie wiedział o przekretach tej mafii, która teraz rzadzi…a starakowa niech sobie znowu marychę wciagnie… jak to kiedys przed wejsciem na wizje robila. 15 lat bylo super a teraz kiedy zakonczono wspolprace to pluje jadem… oby nikt jej nie zatrudnil bo strach takich ludzi zatrudniac!