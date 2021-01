Pudelek przypomina: Grycanki chciały być jak "polskie Kardashianki". Też za nimi tęsknicie?

Choć fenomen Grycanek może niektórych dziwić, trzeba przyznać niezłomnym atencjuszkom, że w pewnych kręgach dorobiły się statusu ikon . Dziedziczki lodowej fortuny, które zapragnęły o sławie niczym Kardashianki, zwróciły na siebie uwagę mediów 9 lat temu na pokazie Deni Cler, na który Marta po raz pierwszy zabrała ze sobą córkę Wiktorię . Od tamtej pory aspirujące celebrytki stały się stałymi bywalczyniami salonów, nie odmawiając sobie żadnej okazji do zapozowania na ściankach i zaprezentowania wyszukanych stylizacji rodem z Hollywood.

Gwiazdki przez ten czas dodawały na Instagramie zdjęcia z wielu zagranicznych podróży, a także opływały w rzeczy z najdroższych butików. Jednak w pewnym momencie Grycanki zniknęły z życia publicznego. Wyszło na jaw, że Adam, mąż Marty Grycan i syn potentata lodowego, zabronił im lansowania się na ściankach i udzielania wywiadów, ponieważ jego partnerzy biznesowi mieli traktować go przez to niepoważnie. Mimo protestów, matka i córki musiały wrócić do "normalnego" życia, a słuch o nich zaginął. Na otarcie łez najwierniejszym fanom Grycanek pozostaje "sekretny" profil Marty, na którym 48-latka publikuje wyjątkowy kontent.