Marta Manowska rozpacza po zatrzymaniu przez Służbę Celną na warszawskim Okęciu

Droga Pani Marto. Jeśli ten dzisiejszy incydent na lotnisku ze służbą celną rzeczywiście miał miejsce jak donoszą media.I jeśli została Pani źle i wybiórczo potraktowana,były łzy... to PROSZĘ natychmiast zgłosić tę sprawę swojemu Szefowi Panu JACKOWI KURSKIEMU. Są zdjęcia , proszę wszystko opisać jak było. Pan Prezes Kurski powinien wykonać telefon do Pana Premiera Morawieckiego a On z kolei Panu Kamińskiemu przekazać aby zostały wyciągnięte konsekwencje SŁUŻBOWE. Gdyż obawiam się ,że może to być ZEMSTA polityczna gdyż jest Pani twarzą TVP, DUŻA OGLĄDALNOŚĆ programów,itp. Taki incydent to już nie jest tylko prywatną sprawą.Pozdrawiam 🙂