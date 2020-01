Pierwszy odcinek nowego sezonu "Sanatorium miłości": "Może jeszcze powiesz, że NA SEKS PÓJDZIEMY OD RAZU?"

Choć nie doszło do tego, co przewidywała jedna z bezpośrednich uczestniczek, wszyscy mieli okazję poznać się przy restauracyjnych stolikach. Dla niektórych ten pierwszy moment zdawał się być wyjątkowo ważny:

Od razu muszę ocenić czy burak . Bo brukiew to jeszcze można przerobić - mówiła jeszcze przed poznaniem seniorów Wiesia.

Podczas pierwszej pogawędki jedna z kobiet wyznała smutno: Samotność to najgorsza choroba.

Żona dowiedziała się, że ma raka. Do dziś trudno bez niej żyć - wspominał inny uczestnik.

Następnie doszło do losowania pokoi i pierwszych komentarzy na temat nowo poznanych kolegów i koleżanek. Podczas rozmowy męska część uczestników zdawała się być oczarowana kobietami:

Najpiękniejsze jest to, że tej miłości się szuka. A nawet jak się jej nie znajdzie, to samo to poszukiwanie jest fantastyczne - dodał inny.