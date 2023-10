Martyna Gliwińska POKAZAŁA KAZIKA na wakacjach w Grecji. Syn Jarosława Bieniuka rośnie jak na drożdżach (ZDJĘCIA)

Można by odnieść wrażenie, że prywatne życie Martyny Gliwińskiej znacznie uspokoiło się - przynajmniej pod względem medialnym - z chwilą ostatecznego rozkładu związku z Jarosławem Bieniukiem . Były piłkarz skupił się na swojej Zuzannie Pactwie , natomiast dekoratorka wnętrz oddała się w pełni roli mamy małego Kazimierza, a i przy okazji udało jej się odnaleźć miłość w osobie tajemniczego narzeczonego. Po dłuższej nieobecności w tabloidach Martyna wróciła teraz ze zdwojoną siłą. Właśnie pochwaliła się luksusowymi wakacjami w barterze , na których towarzystwa dotrzymywał jej syn Bieniuka - Kazimierz .

Przewidziana zapewne w kontrakcie fotorelacja rozpoczęła się już od przeprawy przez lotnisko. Na pierwszym ze zdjęć widzimy kilkulatka cierpliwie czekającego z mamą w hali odlotów. Już kolejne posty na InstaStories poświęcone zostały na rekonesans przestrzeni okołobasenowych znajdujących się na terenie pięciogwiazdkowego hotelu. Mały Kazik ku uciesze mamy bawił się siatką na tyczce przeznaczoną do czyszczenia basenu. Widzowie zostali również uraczeni widokiem opalających się nóg Martyny oraz krótkim nagraniem, na którym aspirująca influencerka posyła do kamery całuska. Przy większości materiałów zamieszczono podpis "ad" świadczący o tym, że mamy tu do czynienia z reklamą.