Matylda Damięcka wspomina zmarłego ojca: "Dobrze, że w anegdotach nadal jesteś" (FOTO)

Matylda Damięcka wspomina ojca

Matylda Damięcka w najnowszym poście na Instagramie wspomniała zmarłego ojca. Jej zdaniem był on największym miłośnikiem crocsów na świecie i nawet udało mu się przekonać ją do tego obuwia . Niestety, nie zdążyła pochwalić się zakupem.

Nadal jesteś niedoścignionym prezentodawcą. Patrzenie na Ciebie, jak się cieszysz, że my się cieszymy, było z tego największym prezentem. Tylko co ja teraz zrobię z tymi dwunastoma "skórzanymi" kurtkami we wszystkich kolorach tęczy. Tę srebrną założę do crocsów na obcasie. A niech tam gadają. Kiedyś upierałeś się, że mierzysz metr czterdzieści… Nie Tato, jesteś największym, najsilniejszym, najpoczciwszym, najśmieszniejszym, najwspanialszym Tatorambo, jakiego mieliśmy. Dobrze, że w anegdotach nadal jesteś - dodała.