Mąż Izabeli P. komentuje, dlaczego odnaleziona kobieta nie chce kontaktować się z rodziną: "Pewnie się wstydzi i jest jej GŁUPIO"

Cała Polska żyje obecnie sprawą Izabeli P. Wciąż nie wiadomo, co się działo z 35-latką przez 11 dni, gdzie przebywała i co tak naprawdę kryje się za jej zniknięciem. Kobieta została odnaleziona we wtorek "wygłodzona i wycieńczona", po czym trafiła do szpitala.

Ponadto, Izabela P. wyraziła wyraźne życzenie, by policja nie kontaktowała się z jej rodziną, ani nie ujawniała miejsca jej pobytu. Dziennikarka Onetu zwróciła się do męża kobiety z pytaniem, czy słowo "rodzina" odnosiło się do niego i innych członków rodziny, czy też może do zgromadzenia świadków Jehowy, do którego oboje należą.