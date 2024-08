Izabela P. była poszukiwana przez 11 dni. Co się z nią działo w tym czasie? Kryminolog zabrał głos: "To śmierdzi na kilometr"

Gdzie była Izabela P. przez 11 dni?

Cała Polska poszukiwała Izabeli P. Po 11 dniach media poinformowały o odnalezieniu kobiety. Nadal jednak nie wiadomo, gdzie przebywała przez ten czas. Ostatecznie, 35-latka pojawiła się u znajomych, do których miała po prostu zapukać. To właśnie oni poinformowali o jej odnalezieniu policję. Kryminolog i socjolog dr Paweł Moczydłowski zauważył, że zaginiona odnalazła się zaraz po tym, jak prokuratura zdecydowała się skupić na potencjalnym porwaniu zamiast zaginięciu.

Dr Paweł Moczydłowski sugerował, że nie jest jasne, czy Izabela P. przebywała u znajomych, czy dotarła do nich dopiero po pewnym czasie. Zastanawiał się, jak ktoś mógł żyć przez kilka dni bez dostępu do informacji, nie wiedząc, że cała Polska jej szuka. Kryminolog pytał retorycznie, gdzie Izabela P. mogła być, że nie dochodziło tam radio, telewizja czy internet, chyba że była więziona.

Zaginięcie pełne niejasności

W sprawie pojawia się wiele nieścisłości. Na początku pojawiły się informacje, że samochód zaginionej się zepsuł, więc go porzuciła. Jednak prokuratura ujawniła, że pojazd nie znajdował się na autostradzie, lecz został przeniesiony na posesję znajomych ojca Izabeli P. Policja uzyskała dostęp do auta dopiero tam. Co więcej, teren, w którym doszło do zaginięcia, najpierw przeszukali Świadkowie Jehowy oraz ochotnicy chcący pomóc w odnalezieniu kobiety.