Meghan Markle i Kate Middleton ZERWAŁY ZE SOBĄ KONTAKT? "Nie rozmawiały od czasu "Megxitu""

Meghan Markle i książę Harry w mijających dniach zdominowali światowe media. Słynny "Megxit" , który miał być dla Sussexów szansą na więcej prywatności, przyniósł im ostatecznie jeszcze większy rozgłos. O ile Meghan i Harry nie wyglądają na strapionych nagłą uwagą ze strony prasy, to nieco mniej komfortowo czują się zapewne pozostali członkowie słynnej brytyjskiej rodziny.

Zamieszanie wokół "Megxitu" okazało się tak duże, że przez moment media zapomniały o księżnej Kate , która w międzyczasie oczywiście pokornie wykonywała swoje dworskie obowiązki. Sytuacja zmieniła się jednak po wyprowadzce Meghan i Harry'ego do Kanady, gdzie rzekomo izolują się od mediów. Dzięki tej decyzji Kate Middleton od niedawna znów może więc grać pierwsze skrzypce.

Choć dla wielu Meghan i Kate były jak ogień i woda, to nie brakowało też stwierdzeń, że między księżnymi nawiązała się swego czasu nić porozumienia. Niestety wygląda na to, że kiełkująca przyjaźń została raz na zawsze pogrzebana właśnie przez słynny "Megxit". Jak donosi Us Weekly, Kate i Meghan nie rozmawiały ze sobą od czasu słynnego ogłoszenia i raczej nie mają już takich planów.