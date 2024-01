Meghan Markle i książę Harry zaskoczyli obecnością na premierze filmu na Jamajce. Były ścianka, uśmiechy i uściski dłoni (ZDJĘCIA)

aaaa 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

A ja to mam wrażenie, ze ten księciunio to ma problemy z używkami, nie wiem ... alkohol lub narkotyki ... na tych zdjęciach czy to z salonów, czy z tych niby przyłapanych przez paparuchów ma jakiś nieobecny wzrok, wygląda na mocno wczorajszego, a Megan jak zawsze z przyklejonym uśmiechem.