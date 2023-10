Meghan Markle ujawni prawdę o relacjach z Kate Middleton? Ekspert nie ma wątpliwości. Wiadomo, w jaki sposób chce to zrobić

Xyz 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 10 Odpowiedz

Oczywiście. Kate święta suchotnica, wielorodka, drapiąca porożem pałacowe sufity, idealna żona podległa mężowi i jego bandzie. Zfeminizowana Megan to najgorsze zło bo jak Diana, Fergie i Malgorzata powiedziała głośno co się u bandy dzieje. To najgorsze kobiety w calej RF, co tam jakiś pedo Andrzejek i milionowe defraudacje. Jedyne co zakolak może suchej zapewnić to prasę i PR wszak trzeba zaszczuć wszystkie, które nie zgadzają się na rasizm i szczucie. Swoją drogą dyganie przed krolem tamponow i pania, ktora cale życie byla tylko kroczem, musi być bardzo frustrujące. Ciekawe ile jeszcze Brytole będą tolerować tą degrengolade. Doczekamy czasów gdy zakolak, sucha i ich przedszkole zakasaja rekawy do pracy. I tu będą schody. Jedyne co potrafią to machać rączka i zaspokajac najniższe instynkty.