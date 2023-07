Michael Ballack DOKAZUJE na jachcie z młodszą o 24 lata ukochaną. Modelka była przyjaciółką zmarłego syna piłkarza (ZDJĘCIA)

Vve 1 godz. temu zgłoś do moderacji 108 1 Odpowiedz

Ona dość w typie ex żony, Simone. No wiadomo mlodsza. On i Simone się rozeszli, bo Ballack skakał.na boki. On wygląda całkiem ok, nie jest jakiś przetrenowany, myślę że może być atrakcyjny dla młodych dziewcząt. Aczkolwiek relacja seksualna z przyjaciółka syna jest dość hmm niestosowna i tyle.