Michael Buble ZNĘCA SIĘ NAD ŻONĄ? Luisana Lopilato staje w obronie męża: "Wyszłabym za niego jeszcze tysiąc razy!"

Meg. 3 godz. temu zgłoś do moderacji 12 12 Odpowiedz

Kobiety same siebie powinny bardziej szanować i być silne. Nie są niczyją włąsnościa, nie muszą z niczego nikomu się tłumaczyć, nikt nie ma prawa ich kontrolować. I to widzę właśnie na tym filmie... Buble traktuje ją jak własność i ją kontrolować chce. To co kobiety muszą nauczyć się robić, to być asertywne i nauczyć się stawiać granice. Nie wszystko musi się nam podobać, nie wszystko trzeba tolerować i akceptować. Jakby mnie koleś tak szturchnął, to ja bym mu oddała po prostu albo zapuściła wielkiego focha i bym powiedziała, że zaczniemy rozmawiać, gdy się uspokoi i zacznie przestrzegać moich granic. A gdyby dalej był agresywny, bym wyszła tak jak stoję i poszła do jakiegoś kolegi (faceta) na noc, zaraz by się facet utemperował, bo by zobaczył, że nie ma kontroli. Szybciutko przypomniałby sobie, że ma baba swoją wolę. Ja mam udany związek, ale ostatnio o pierdołę się pokłóciłam z partnerem, nie sądziłam, że coś go wyprowadzi z równowagi, ja to odbierałam jako żarty, ale ostrzegł, że jeśli będę mu chciała zostawić jedzenie na stole, to mi wyrzuci talerz. Ja chcąc coś wyjaśnić chciałam ten talerz odstawić, a on uderzył w niego, tak, że krewetki przeleciały mi nad głową. Tak, przekroczył pewną granicę. Wkurwiłam się, rzuciłam w niego widelcem więc (na płasko), a on wziął talerz i go rozbił patrząc się na mnie. Ja się zaczęłam śmiać z nas i skwitowałam: aha, no to sobie porzucaliśmy jedzeniem, widać, za dobrze się powodzi, ok już kwita jesteśmy, emocje opadły? Wyszłam, ja posprzątałam jedną połowę, on drugą, 4 godziny się do siebie nie odzywaliśmy, aż sam przyszedł, emocje opadły i już mega love, przytulaski i całuski. Nikt nie wracał więcej do tej sytuacji, bo i nie było do czego, idiotyczna kłótnia o idiotyczne rzeczy. No i takim sposobem, nie próbuję go już przekonać aby cokolwiek zjadł i nawet jak zrobię obiad, to on sam ma sobie już nakładać ;) :D nawet mi przykro było, że go wyprowadziłam z równowagi, bo tego dnia rano śmieci powynosił, posprzątał cały dom, zmył naczynia, śniadanie mi do łóżka zrobił, pojechał na zakupy, wrócił, przytulił, pocałował, starał się. A później ja niechcący i nieświadomie go sprowokowałam, ale on też przekroczył granicę, nie była to sytuacja wymagająca takiego zachowania, ale zdarza się. U nas jest podział, raz ja gotuję, a raz on. Jeśli chodzi o sprzątanie, to on sprząta większość domu, ja kuchni i naczyń nawet nie dotykam. Moją działką jest pranie, sprzątanie łazienki, zmiana pościeli i dbanie o kota. Ale tak, po 11 latach związku może drugi raz doszło do takiej sytuacji gdy talerze w ruch poszły, ja się trochę tym wystraszyłam, pomyślałam, że faktycznie przesrane, że niektóre kobiety są w relacjach, gdzie facetom codziennie puszczają nerwy w taki sposób. Ale odnosząc się do mojej sytuacji, ja sobie w kaszę nie dam dmuchać, zastanawiam się, czy to nie mój facet jest pod moją kontrolą raczej. Czasami każdy się zdenerwuje, na codzień jesteśmy mega spokojną i zgodną parą. Natomiast Buble bardzo partnerkę kontroluje i to widać. Chciałabym aby kobiety mocniej stawiały granice i zachowywały się jak lustro swoich partnerów, może częściej zaczeli by sobie zdawać sprawę jacy są.