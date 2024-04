Michael Douglas młodszą o 25 lat partnerką na romantycznej randce. Milioner zabrał ją do ekskluzywnego klubu (ZDJĘCIA)

Buuu 18 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Poziom tych artykułów przeraża i żenuje na zmianę. Zazwyczaj już nawet ich nie czytam, ponieważ towarzyszą mi właśnie takie wymienione powyżej odczucia. Catherine to nie partnerka, tylko żona, to raz. Nie jest to jakaś podrzędna celebrytka, tylko gwiazda ze swoim dorobkiem aktorskim. A dwa- ta pustka opisów garderoby i jej kosztów za każdym razem to jest jakieś dno typu: ubrany byl w koszulkę polo, ona spodnie cargo, on mial zielona czapkę, ona rozowa apaszkę, on buty o wartości takiej, a takiej, marki takiej, a takiej.... Opamiętajcie się z tą pustotą i znajdźcie ambitniejszą treść to wypełniania swoich żenujących artykułów. O ile potraficie.