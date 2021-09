Michael K. Williams nie żyje. Omar Little z serialu HBO "Prawo ulicy" miał 54 lata

Michael K. Williams nie żyje. Jak informują międzynarodowe media, 54-letni aktor został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu na Brooklynie w Nowym Jorku. Williams był laureatem kilku prestiżowych nagród, w tym trzech Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego. Zagrał m.in. w produkcjach "Prawo ulicy", "Zakazane imperium" czy "Lovecraft Country".

Informację o śmierci Michaela K. Williamsa jako pierwszy podał do wiadomości publicznej "New York Post". Służby zostały zaalarmowane po tym, jak jeden z bliskich aktora nie był w stanie się z nim skontaktować od 2 dni. Doszło w związku z tym do interwencji policji w apartamencie, gdzie znaleziono jego ciało.

Przyczyna zgonu nie jest jeszcze znana i trwa śledztwo w tej sprawie. "New York Post" informuje jednak, że w pobliżu ciała Williamsa znaleziono przyrządy, które mogą wskazywać na przedawkowanie narkotyków. Na miejscu znaleziono także heroinę. W przeszłości aktor wielokrotnie wspominał o swoich zmaganiach z uzależnieniem od środków odurzających.

Choć na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci aktora, to żona jego krewnego utrzymuje, że wątpi w jego przedawkowanie. Jak twierdzi, opinia policjantów nie bazuje na twardych dowodach, więc trzeba czekać na sekcję zwłok.

To póki co nie ma nic wspólnego z faktami. Nie mamy na razie nic do powiedzenia w tej sprawie. Wiele dla nas znaczył. Był wspaniałym, pięknym, kochającym człowiekiem. Oddałby potrzebującemu nawet własny podkoszulek. Zawsze tu był, gdy ktoś go potrzebował, czy to rodzina, czy przyjaciele. To dla nas ogromna strata - mówi Staci DuPont w wywiadzie dla Daily Mail.

Inny krewny aktora, Arvance Williams, twierdzi z kolei, że ten był bardzo podekscytowany z racji nominacji do kolejnej nagrody Emmy. Planowali już nawet, co Williams założy na czerwony dywan. Niestety jego losy ułożyły się inaczej.

Dopiero co się widzieliśmy. Kupiłem mu trochę materiału, żeby miał co założyć pod marynarkę na gali Emmy. Dostał nominację, wybierał się do Los Angeles, był tym wyjątkowo podekscytowany - zapewnia w rozmowie z tym samym portalem.

Z racji dbałości o prywatność nie jest jasne, czy Michael K. Williams był w ostatnim czasie z kimś związany. Wiadomo jedynie, że ma syna imieniem Elijah, jednak nie wiadomo nawet, kim jest matka chłopaka. W przeszłości aktor był natomiast łączony z Tashą Smith, jednak rozstali się w zeszłym roku.

Pudelek składa kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.