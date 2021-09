Michał Koterski "rycersko" o ewentualnym POWROCIE do Marceli Leszczak: "Nawet jeśli miałbym z nią CIERPIEĆ, to zrobiłbym to dla syna"

Michał Koterski, jeszcze do niedawna partner Marceli Leszczak, kolejny raz zaskakuje wyznaniem. Tym razem twierdzi, że gdyby mały Fryderyk go o to poprosił, to wróciłby do byłej ukochanej i to mimo "cierpienia". Dagmarze Bryzek zrobi się smutno?