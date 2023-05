Michał Szpak był trzeci, a Cleo piąta. Które miejsce zajęliby Polacy, gdyby na Eurowizji decydowały tylko głosy widzów? (ZDJĘCIA)

Mało szczęścia miały w 2019 roku dziewczyny z zespołu Tulia, który reprezentował Polskę w 2019 roku, a od wielkiego finału dzieliły go zaledwie dwa (!) punkty. Telewidzowie uplasowali w półfinale "Fire of love" na 8. miejscu, a jury na 11, co oznacza, że gdyby wówczas obowiązywały tegoroczne zasady, według których w półfinałach decydują tylko głosy widzów, Tulia weszłaby do finału. Kosztem Polski do finału wślizgnęła się wtedy reprezentantka Białorusi.