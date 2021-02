Michał Wiśniewski pozuje Z ŻONĄ na tle KOLEKCJI PIW: „Mam w końcu japońskie!” (FOTO)

Nick 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 14 Odpowiedz

Ja też nie wytrzymuje z kobietami za dlugo, 2-3 lata to jest max, szczególnie jak się zaczyna mieszkać razem, a już w ogóle jak mają okres. Mam wrażenie że z miesiąca na miesiąc czy tam z kwartału na kwartał coraz więcej gorzkich słów wypływa z ust tego podobno puchu marnego... ciężko jest wytrzymać dzisiejszymi z kobietami. Strasznie ale to strasznie są niewdzięczne. Rozpuszczone, księżniczki wyjątkowe och ach. Nie wierzę że po II wojnie światowej były takie same kobiety jak dziś. Nawet w latach 90-tych nie było takiego jadu od bab co teraz...