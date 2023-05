Michele Morrone i jego 12 lat młodsza ukochana emanują miłością na wczasach w Portofino. Para jak z obrazka? (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że Michele Morrone ma Blance Lipińskiej sporo do zawdzięczenia. Rola napalonego gangstera w filmowej trylogii na podstawie serii erotyków "pisarki" zrobiła z Włocha bożyszcze kobiet i otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery. Solidny zastrzyk popularności przyczynił się do tego, że urodziwy amant nie może opędzić się od zalotnic. Po przelotnym romansie z Anną-Marią Sieklucką, który zrodził się ponoć jedynie na potrzeby promocji filmu, przystojniaka łączono jeszcze z kilkoma prominentkami, m.in. z Khloe Kardashian.