Michele Morrone jest ZAKOCHANY? Fani przyłapali go na RANDCE (?) ze szwajcarską modelką (ZDJĘCIA)

Mojaopinia 36 min. temu

Jestem atrakcyjną kobietą ,ale dla mnie on jest okropnie aseksualny .niby ma mięśnie ładną buzię ,ale jest taki ..niemęski ? Nie wiem jak to określić . Wydaje mi się ,że ktoś próbował go wcisnąć na siłę do tego showbizu ,on się zrobił na takiego mięśniaka ale ..niestety męskości czy też kobiecości nie da się kupić . Wręcz jego pozy i jego zdjęcia są smieszne ,widziałam pierwsza część tego filmu i byłam w szoku że ktoś w ogóle zabrał się za robienie czegoś takiego . On wyszedł tam jak totalny creep,który jest zaburzony psychicznie i to ostro. Dodatkowo ...te jego pozy w wywiadach i pytania seksualne -genialny wzór 😂😂 Moje zdanie jest takie ,że to jest ukryty gej ,mężczyzna który zmienia kobiety bo wie że moze..a jego relacja z ama była po prostu promocja filmu ,jak większość. Skoro potrafi całować się na gali z promocja filmu to Strach pomyśleć co robi w realnym życiu.