BLACKPINK to obecnie najpopularniejsza żeńska grupa w k-popie. Poznajcie je!

Ppp 50 min. temu zgłoś do moderacji 28 7 Odpowiedz

Ale jesteście uprzedzeni... Aż szkoda sie z Wami wdawać w dyskusje... Wiele azjatów jest uzdolnionych i to nie tylko artystycznie. Trochę nie na temat ale.. Trochę dziwi mnie hipokryzja ludzi. Ludzi na całym świecie. Przejdzcie się po mieszkaniu, zajrzyjcie na półki, do szaf i szafek a nawet szkatułek na bizuterie... spójrzcie na torby.. buty...i niemalże wszystko inne. Tak drwicie z azjatów. Więc czemu otaczacie się produktami "Made in China"? Czemu wszystkie fabryki zostały przeniesione do Chin? A nawet jeśli nie ma wprost znaczku "Made in China" to podzespoły elektroniki właśnie tam zostały wykonane? Czy wiecie że leki w aptekach są tworzone z gotowych mieszanek zamawianych w Chinach? Czy wiecie że wielkie domy mody również zaczeły oszukiwać na swoich produktach i te równiez są produkowane w azjatyckich fabrykach? Czemu świat do tego doprowadził jesli tak nie trawi azjatów? Czy hipokryzja to jakis nowy trend?