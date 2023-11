Młodzieżowa Natalia Kukulska w platformach za 1,5 tysiąca wsiada do swojej nowej terenówki wartej około 150 tysięcy (ZDJĘCIA)

Jak to nieraz bywa, z biegiem czasu latorośle Kukulskiej zaczęły cieszyć się w mediach niemal takim samym zainteresowaniem, jak ich sławna mama. Pierworodna córka artystki, która w tym roku weszła w dorosłość, zdążyła już wyfrunąć z gniazda i ruszyć na podbój Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęła studia musicalowe. 18-latka ochoczo chwali się w mediach społecznościowych swoim ukochanym, z którym związała się w ubiegłym roku. Anna nie wyklucza scenariusza, w którym pójdzie w ślady mamy i zwiąże swoją przyszłość z show biznesem.

47-latka wciąż stara się nadążać za trendami w modzie, dlatego od czasu do czasu spotkać ją można w modnych stołecznych butikach. W poniedziałek artystka natknęła się na fotografów, gdy wracała z shoppingu w centrum stolicy. Kukulska dołożyła starań, by wyróżnić się stylizacją spośród reszty przechodniów, stawiając na stylowy płaszcz, legginsy, gruby wełniany szal i skórzaną torebkę udekorowaną białymi malunkami. Najmocniejszym elementem "looku" były jednak ciężkie buty na platformie marki Naked Wolfe, za które piosenkarka zapłacić musiała 1 400 złotych. Po udanych zakupach celebrytka wsiadła do swojego nowego Land Rovera Discovery 4, którego cena waha się między 100 a 150 tysięcy złotych, i odjechała.