Mohamed Hadid lansuje się z młodszą od siebie o prawie 40 lat ukochaną. Ładna z nich para? (ZDJĘCIA)

Mohamed Hadid zawsze otaczał się urodziwymi kobietami. Słynący ze swojej słabości do płci pięknej ojciec Gigi i Belli Hadid zmienia partnerki jak rękawiczki, gustując przede wszystkim w modelkach. W przeszłości multimilionera łączono nawet z Joanną Krupą , która kompletnie zawróciła majętnemu deweloperowi w głowie. W kuluarach krążyły nawet plotki, że to nasza rodaczka była odpowiedzialna za rozbicie małżeństwa Jordańczyka z Yolandą Hadid .

Obecnie miejsce u boku niepoprawnego kobieciarza udało się zagrzać niejakiej Keni Silvy, która zyskała popularność dzięki udziałowi w amerykańskim reality show "The Real Housewives of Orange Country". Kiełkujący związek bogacza z modelką wywołał wśród opinii publicznej sporo emocji nie tylko ze względu na dużą różnicę wieku ( parę dzieli 38 lat ), ale też uderzające podobieństwo kobiety do starszej córki Mohameda.

Deweloper zdaje się jednak mieć krzywdzące plotki w głębokim poważaniu i chętnie chwali się młodszą o połowę lubą, regularnie zabierając ją na randki do modnych knajpek w Hollywood. W niedzielę gołąbki zostały przyłapane w drodze do El Rey Theater, gdzie tego wieczoru odbywała się sztuka z udziałem syna Hadida. O sile ich uczucia świadczyć mógł fakt, że przy doborze stylizacji postawili na "partner look", co zdarza się głównie parom zakochanym w sobie do szaleństwa. Zarówno Mohamed, jak i Keni zdecydowali się na czarne swetry, skórzane ramoneski i ciemne, obcisłe spodnie.