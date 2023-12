Mokre londyńskie popołudnie Sophie Turner: kawka, papieros, POCAŁUNEK Z KOBIETĄ... (ZDJĘCIA)

Izka 26 min. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Jak to jest. Poznajesz kogoś, miłość, wspólne plan, latka lecą a ty gaśniesz z każdym dnie coraz bardziej. Uwalniasz się i życie wraca do ciebie człowieku. Coraz więcej świadomości w ludziach, coraz więcej singli, jeszcze tylko wakacje dla singli pod psem. Wszędzie dwuosobowa rzeczywistość i wielkie porcje w sklepach. To się będzie zmieniać. Kawalerki, jednoosobowe studia do wynajęcia, jednoosobowe stoliki w restauracjach. Mam rodzinę, ale po teatrze lubię wyskoczyć na małe co nieco, a prowadzą mnie do czwórki i jeszcze dokoptowują wesołe towarzystwo. Co piąty z nas będzie docelowo samotny, liczby nie kłamią, to całkowicie zmieni profil i styl naszego życia. Już nie rodzimy, żyjemy bez ślubu, i będziemy odchodzić do samodzielnego życia jak nam będzie źle w związku. Ciekawe czasy i proszę nie wpisywać się z wartościami rodzinnymi, bo właśnie one nie sprawdzają się jak nigdy przedtem.