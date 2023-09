Monica Bellucci i Tim Burton są ZARĘCZENI?! Paparazzi dopatrzyli się pierścionka (ZDJĘCIA)

Kilka miesięcy temu do mediów trafiła zaskakująca wiadomość o związku Bellucci i Burtona. Mimo że zarówno reżyser, jak i aktorka pochodzą właściwie z tego samego filmowego świata, to chyba nikt nie spodziewał się takiego połączenia. Jakiś czas temu parę sfotografowano na romantycznym spacerze w Madrycie, a teraz wszystko wskazuje na to, że ich związek prężnie się rozwija.

Mimo że Monica i Tim poznali się w 2006 roku, to nic nie wskazywało na to, że w przyszłości połączy ich uczucie. Znajomość odnowili dopiero w 2022 roku, gdy spotkali się podczas Festiwalu Filmowego Lumière, kiedy to aktorka wręczała nagrodę reżyserowi za całokształt twórczości. Najwidoczniej Bellucci oczarowała Burtona, co wydaje się całkowicie uzasadnione. 58-letnia ikona piękna wciąż zachwyca, a nienagannej prezencji mogłaby pozazdrościć jej niejedna młodsza koleżanka.