Monika Olejnik GRA NOGĄ w kwiecistej mini podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival (ZDJĘCIA)

Tegoroczna odsłona Top of the Top Sopot Festival dobiega końca. Na wielki finał czterodniowej imprezy zaplanowano koncert #MAGIC WORDS, podczas którego w Operze Leśnej wybrzmią najpiękniejsze polskie utwory w orkiestrowych aranżacjach. W roli gospodarza finałowego widowiska sprawdza się Maciej Stuhr.

Monika Olejnik gra nogą w koralowej mini podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival

Top of the Top Sopot Festival to nie tylko wyczekiwane przez publiczność występy oraz popisy sceniczne prowadzących, ale również idealna okazja do zaprezentowania spektakularnych kreacji. W czwartkowy wieczór do Opery Leśnej przybyła m.in. Monika Olejnik, która zawitała na żółty dywan w dopasowanej, koralowej mini z kwiecistym wzorem. Kreację dopełniły kabaretki i czarne szpilki ze srebrnymi zdobieniami.