Na Instagramie, w salonie łazienek i w podstawówce - to tutaj polscy piłkarze poznali swoje DRUGIE POŁÓWKI! (ZDJĘCIA)

Występujący na pozycji pomocnika Krychowiak również poznał się z żoną lata temu. W ich przypadku do spotkania doszło jednak w miejscu w żaden sposób niezwiązanym ze sportem. Grzesiek i Celia wpadli na siebie w... salonie łazienek. 19-letnia wówczas Jaunat od razu zauroczyła się młodym piłkarzem. "Kiedy go zobaczyłam, pomyślałam: "O mój Boże, jaki on jest piękny". On mnie w pierwszej chwili chyba w ogóle nie zauważył, bo siedziałam za biurkiem. To był impuls, że musi mnie zobaczyć, dowiedzieć się, że istnieję! Wstałam, zaczęłam przechadzać się po salonie, udając, że zapisuję jakieś numery czy ceny. I podziałało! Podszedł do mnie, powiedział po francusku: "Bonjour mademoiselle...". Ogromnie spodobał mi się jego akcent. Uwiódł mnie tym, jak mówi. I swoim uśmiechem" - wspomina modelka. Słodko?