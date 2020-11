Podekscytowany Krzysztof Ibisz relacjonuje popołudnie spędzone w domu Anny Nowak-Ibisz: "WPADŁEM DO EX na obiad"

Talala5555 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja tez jeżdżę do mojego eks na obiad , a on do mnie. Czasem przyjeżdża do mnie o pyta czy mam coś do jedzenia :) mamy syna :) było dużo kłótni , przez pare miesięcy i w życiu bym nie pomyślała ze będziemy się gościć. A teraz , inna bajka. Spokojni , bez kłótni , kontakt jest cały czas. Mówi o swoich problemach , ja o swoich. Na luzie. Czasem wspominamy jak było kiedyś. Ale do tego trzeba dojrzeć. Może zle robimy. Ale tak jest dobrze. Może kiedyś jeszcze będziemy razem ? Czas pokaże. Narazie trzeba naprawić zepsute relacje. Pani Ania fajna babka , Pan Krzysztof również.