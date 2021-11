Nagrody Gotham 2021: wytatuowana Kristen Stewart, dawno niewidziany Nicolas Cage, Ho-yeon Jung z serialu "Squid Game"... (ZDJĘCIA)

Kristen Stewart długo walczyła o to, by pozbyć się łatki "naburmuszonej cierpiętnicy" z serii "Zmierzch", która niewątpliwie była przełomowa dla jej kariery. Po latach zawodowych wzlotów i upadków Amerykance w końcu udało się przekonać do siebie powątpiewających w jej talent krytyków, a rola w obrazie "Spencer" najprawdopodobniej zapewni jej uczestnictwo w wyścigu po Oscara.